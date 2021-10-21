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    İtalya'da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı

    75 yıl süren faaliyetini sonlandıran İtalyan hava yolu şirketinin 10 bin çalışanından yalnızca 3 bini, yeni firmada işe alındı. Kadınlar, durumu soyunarak protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 12:09
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    İtalya'da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı

    İtalya'daki Alitalia isimli hava yolu şirketi, 75 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırdı.

    Roma'da bir araya gelen şirket çalışanları, kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle eylem düzenledi.

    Capitol Tepesi’nde protesto yapan yaklaşık 50 Alitalia çalışanı kadın, üniformalarını çıkararak, geceliğe benzer bir kıyafetle poz vererek Alitalia’nın kararına dikkat çekti.

    DÜŞÜK ÜCRETLERLE İŞE ALINMAYI PROTESTO ETTİLER

    Düzenlenen koreografide, üniformalarını çıkararak sessiz bir şekilde duran uçuş görevlileri, yeni kurulan ITA hava yollarının Alitalia çalışanlarını daha düşük ücretle işe almasını da protesto etti.

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #1

    "BİZ ALITALIA'YIZ"

    Yaklaşık 50 eski uçuş görevlisi, Roma'nın Capitol Tepesi'nin tepesindeki bir meydanda uçuş kıyafetleriyle toplanırken, paltolarını, üniformalarını ve topuklu ayakkabılarını çıkararak, "Biz Alitalia'yız" diye bağırarak protestolarını gerçekleştirdi.

    İtalya'da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı VİDEO

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #2

    3 BİNDEN DAHA AZI İŞE ALINDI

    14 Ekim’de son uçuşunu gerçekleştiren Alitalia’nın ardından kurulan yeni hava yolu şirketi ITA, yaklaşık 10 bin çalışanın 3 bininden daha azını işe almış, alınan çalışanların da maaşlarını indirmişti.

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #3

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #4

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #5

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #6

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #7

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #8

    İtalya da kapatılan hava yolu şirketinin çalışanları, soyunarak protesto yaptı #9

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