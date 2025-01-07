İtalya'da kiliseye terk edilen bebek ölü bulundu

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İtalya'daki bebek kutusu uygulaması felaket getirdi.

Olay Bari şehrindeki San Giovanni Battista Kilisesi'nde meydana geldi.

İtalya'da terk edilen bebeklerin güvenli şekilde koruma altına alınmaları için kiliselerde bulunan kutulardan birine bebek bırakıldı.

Talihsiz bebek, uyarı sisteminin bozulması nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeği bir cenaze evi işletmecisi buldu.

Kilisenin rahibi Antonio Ruccia'nın polise bilgi vermesiyle olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İSTENMEYEN BEBEKLER İÇİN ÇÖZÜM

Bebek kutuları, İtalya genelinde kilise ve hastanelerde terk edilmek istenen bebekler için güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Isıtma sistemine sahip olan bu özel kutular, bir bebeğin bırakılması durumunda sorumlulara anında bildirim gönderiyor.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ancak polis, bu olayda ısıtma sisteminin çalışıp çalışmadığı ya da bebeğin beşiğe bırakıldığında hayatta olup olmadığı konusunda net bir sonuca ulaşamadı.

Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

San Giovanni Battista Kilisesi'ndeki bu beşiğe en son Aralık 2023'te bir bebek bırakılmış ve ona Maria Grazia adı verilmişti.

"ARKASINDAKİ ACIYI KİMSE BİLEMEZ"

Rahip Ruccia, bu tür durumların yargılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir insanın bebeğine bakamayacağını anlamasının ardındaki acıyı kimse tahmin edemez." dedi.

UYGULAMA 13. YÜZYILDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Bebek kutuları uygulaması, kökeni 13. yüzyıla dayanan bir geleneğe dayanıyor ve 2006 yılında çıkarılan bir yasayla modernize edilerek kadınlara, kimliklerini açıklamadan doğum yapma ve bakamayacakları çocuklarını ceza almadan bu güvenli beşiklere bırakma hakkı tanındı.