İtalya'da komaya giren adam geçirdiği kazayla 40 yıl geriye gitti

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İtalya'dan dünya basınına yansıyan bir olay şaşkına çevirdi.

Başkent Roma'da 2019 yılında gerçekleşen bir trafik kazası, Luciano D'Adamo'yu komaya soktu.

Luciano D'Adamo, 39 yıl önceki yaşamına sıkışmış bir şekilde hayata döndü.

63 yaşında olan Luciano uyandığında kendisini hala 24 yaşında zannederken yaşanan kaza, talihsiz adamın hafızasında büyük bir boşluk bıraktı.

39 YIL ÖNCEKİ YAŞAMINA SIKIŞMIŞ ŞEKİLDE UYANDI

Luciano, 1980 yılına hapsolmuş bir şekilde uyandı.

Diğer yandan Luciano’nun son hatırladığı anılar, Mart 1980’de Roma’daki evinden çıktığı ve bir darbe hissettikten sonra her şeyin karardığı zamandı.

Uyandığında, karşısında 19 yaşındaki nişanlısı olarak hatırladığı kadını gördü.

Karşısındaki kadın, 39 yıllık hayat arkadaşına dönüşmüş olan eşi Monica idi. Luciano, eşini tanıyamadı.

EŞİNİ TANIYAMADI, AYNAYA BAKTIĞINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Luciano’nun hayatındaki en zorlu anlardan biri, aynaya baktığı an yaşandı. Karşısında gördüğü yaşlı adamı tanımakta güçlük çekti.

Hafızası, yılların getirdiği değişimleri ona unutturmuştu. Bu nedenle kendi yaşlanmış yüzü, onun için bir yabancı gibiydi.

Kazanın ardından geçen beş yıl boyunca Luciano, doktorlar ve psikologlar eşliğinde kayıp anılarını yeniden kazanmaya çalıştı.

KAYIP ANILARINI YENİDEN KAZANMAYA BAŞLADI

Ancak yalnızca bazı küçük hatıralar geri döndü. Bunlar arasında ilk torununun doğduğu yıl olan 2014’e ait birkaç detay bulunuyordu.

Diğer yandan, çocuklarla vakit geçirmekten keyif aldığını fakat bir büyükbaba gibi davranmayı öğrenmenin zor olduğunu dile getirdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Luciano’nun hafıza kaybı, aynı zamanda duygusal olarak da büyük bir yük oluşturdu.

ANILARININ ÇOĞUNU HATIRLAMIYOR

Kendini 24 yaşında zannederken, birdenbire yetişkin bir oğula ve torunlara sahip olduğunu öğrenmek onun için sarsıcıydı.

Hala birçok şeyi yeniden öğrenmeye çalışıyor. Örneğin, uçağa hiç binmediğini söylerken, eşi ona Paris’e birlikte gittiklerini hatırlatıyor.

Ancak Luciano, bu anıları yaşamış olmasına rağmen onları hatırlamıyor.