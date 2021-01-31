İtalya'da koronavirüse bağlı bir günde 237 ölüm gerçekleşti

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 237 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 88 bin 516'ya yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 213 bin 364 testte 11 bin 252 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 553 bin 32’ye yükseldiği kaydedildi.

SON 24 SAATTE 237 ÖLÜM DAHA

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 88 bin 516'ya yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 20 bin 396 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 453 bin 968’e düştüğünü açıkladı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 3 kişi azalarak 2 bin 215’e geriledi.