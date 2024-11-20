İtalya'da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev

AA & Ensonhaber

İtalya’da sendika ve meslek odalarının çağrısıyla, doktorlar ve hemşireler, hükümetin 2025 yılı bütçesinde sağlık sektörüne ayrılan payı yetersiz buldukları gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının hastanelerde güvenliğinin sağlanmadığına dikkat çekmek amacıyla yapılan protestoya katılanlar, ülke çapında önemli bir ses yükseltti.

SADECE ACİL HASTALARA HİZMET VERİLİYOR

Sendikalar, greve katılım oranının %85 civarında olduğunu belirtirken, acil durumdaki hastalar için hizmetlerin devam ettiğini, ancak 15 binin üzerindeki operasyon ve 100 bin civarındaki muayenenin ertelenme riski taşıdığını ifade etti.

HASTANE ÇALIŞANLARI "SAYGI" İSTİYOR

Başkent Roma’daki Apostoli Meydanı'nda 500'ü aşkın sağlık çalışanı da miting düzenleyerek hastane personeline daha fazla saygı gösterilmesini talep etti. Katılımcılar, "saygı" yazılı dövizler taşıyarak kaynak eksikliklerine de tepki gösterdi.

2025 bütçesinde sağlık alanına ayrılan paya karşı çıkan protestoculara karşı, Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin ulusal sağlık hizmetlerine daha önce görülmemiş bir kaynak tahsis ettiğini savundu.