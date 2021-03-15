İtalya’da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 267 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 238 bin 394’e ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 bin 15 korona virüs testi yapıldığı ve 15 bin 267 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 238 bin 394’e ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 354 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 354 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 102 bin 449’a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 15 bin 807 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 530 bin 357’ye gerilediğini belirtti.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 75 kişi artarak 3 bin 157’ye ulaştı.