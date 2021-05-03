İtalya’da son 24 saatte 5 bin 948 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 50 bin 708’e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 121 bin 829 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 948 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 50 bin 708’e ulaştığı kaydedildi.

256 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 256 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 433’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 38 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 423 bin 558 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak 2 bin 490'a geriledi.

20 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İtalya'da bugüne kadar 20 milyon 885 bin 469 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 302 bin 433 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.