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- İtalya'da son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka
- İHA
- 31.07.2021 - 21:06
İtalya’da koronavirüs salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 264 bin 860 koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 350 bin 28’e ulaştığı kaydedildi.
SON 24 SAATTE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 63’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 170 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 87 bin 285 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 13 artarak 214’e yükseldi.
İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 280 bin 456 Covid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 265 bin 237 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.