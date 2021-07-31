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    İtalya'da son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 28’e ulaştı.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 21:06
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    İtalya'da son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 264 bin 860 koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 350 bin 28’e ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 63’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 170 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 87 bin 285 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 13 artarak 214’e yükseldi.

    İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 280 bin 456 Covid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 265 bin 237 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya da son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka #1

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