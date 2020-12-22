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- İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm
İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm
İtalya’da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve 628 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370’e yükseldi.
- DHA
- 22.12.2020 - 20:33
İtalya’da son 24 saatte 13 bin 318 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 628 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370’e, toplam can kaybı ise 69 bin 842’ye ulaştı.
ŞU ANA TOPLAMDA 605 BİN 955 AKTİF VAKA TESPİT EDİLDİ
Ülkede toplamda 1 milyon 301 bin 573 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 605 bin 955 de aktif vaka olduğu bildirildi.