İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve 628 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370’e yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 318 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 628 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370’e, toplam can kaybı ise 69 bin 842’ye ulaştı.

ŞU ANA TOPLAMDA 605 BİN 955 AKTİF VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede toplamda 1 milyon 301 bin 573 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 605 bin 955 de aktif vaka olduğu bildirildi.