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    İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm

    İtalya’da son 24 saatte 13 bin 318 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve 628 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370’e yükseldi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 20:33
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    İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm

    İtalya’da son 24 saatte 13 bin 318 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 628 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

    Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370’e, toplam can kaybı ise 69 bin 842’ye ulaştı.

    ŞU ANA TOPLAMDA 605 BİN 955 AKTİF VAKA TESPİT EDİLDİ

    Ülkede toplamda 1 milyon 301 bin 573 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 605 bin 955 de aktif vaka olduğu bildirildi.

    İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 628 ölüm #1

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