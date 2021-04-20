İtalya’da son 24 saatte koronaya bağlı 390 can kaybı

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 390 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 117 bin 633’e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 294 bin 45 koronavirüs testi yapıldığı ve 12 bin 74 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 891 bin 63’e ulaştığı kaydedildi.

390 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 390 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 633’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 22 bin 453 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 482 bin 715 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 93 kişi azalarak 3 bin 151 oldu.