İtalya'daki grevler nedeniyle THY'nin yarınki bazı seferleri iptal oldu THY'nin yarınki bazı İtalya seferlerinin grev nedeniyle karşılıklı iptal edildiği duyuruldu.

AA Avrupa'da işçilerin havalimanlarında greve gitmesi sonucunda uçak seferleri zaman zaman iptal ediliyor. Avrupa'da işçiler, maaşlarının yüksek enflasyona karşı korunmamasından şikayetçi ve artış taleplerinde karşılık bulamadığı için de planlı grevlere gidiyor. Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle yarınki (15 Temmuz 2023) bazı seferlerini karşılıklı iptal etti. Yarın gerçekleştirilemeyecek seferler: THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: Anadolujet'in TK 7660 Sabiha Gökçen-Roma, TK 7661 Roma-Sabiha Gökçen ile THY'nin TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano, TK 1896 Milano-İstanbul seferleri.