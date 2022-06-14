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    İtalya'daki helikopter kazasından önce çekilen son kare ortaya çıktı

    Cusna Dağı'na düşen helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin can verdiği kazadan önce çekilen son fotoğrafa ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 09:11
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    İtalya'daki helikopter kazasından önce çekilen son kare ortaya çıktı

    İtalya'nın Lucca kentinde, içerisinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter, havalandıktan bir süre sonra Cusna Dağı'na düştü.

    Gerçekleştirilen 3 günlük arama çalışmaları, doğa yürüyüşü yapan kişilerin helikopter kalıntılarını bildirmesiyle, bu yöne yoğunlaştırıldı.

    Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşımın zor olduğuna dikkat çekilirken ekipler, uçağın kalıntılarıyla uyumlu olabilecek bir krater ve enkaz tespit etti.

    7 kişi cansız şekilde bulundu

    Yapılan inceleme sonucunda ise aralarında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde görev yapan Altuğ Erbil, Serhat Kenar, Arif Cez ve İlker Uçar ve 3 kişinin daha cansız bedeni tespit edildi.

    Kazadan önce çekilen son kare

    Helikopterde bulunan kişilerin, kazadan habersizce çekildikleri son kare ortaya çıktı.

    İşte o kare...

    İtalya daki helikopter kazasından önce çekilen son kare ortaya çıktı #1

    Enkazı bulan İtalyan, olayı anlattı

    Bir diğer yandan, helikopter enkazını koşu sırasında fark eden 56 yaşındaki İtalyan Moreno Caprifogli gördüklerini anlattı.

    "Tamamen parçalanmıştı"

    Caprifogli, "Enkaz çok yoğun araçların arasındaydı ve helikopter tamamen parçalanmıştı, parça parçaydı ve uzaktan görülmesine imkan yoktu. Sanırım yanmıştı çünkü her yer petrol kokuyordu" ifadeleriyle aktardı.

    İtalya'daki helikopter kazasında 5 cansız bedene ulaşıldı VİDEO ARŞİV

    İtalya daki helikopter kazasından önce çekilen son kare ortaya çıktı #2

    İtalya daki helikopter kazasından önce çekilen son kare ortaya çıktı #3


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