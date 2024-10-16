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AA

İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan 'göçmen' anlaşmasında dünden bu yana yeni gelişmeler yaşanıyor.

İki göçmen merkezinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından İtalya'nın mültecileri nakledeceği ilk gemi, Arnavutluk'a doğru yola çıkmıştı.

Leş Yerel Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen grubunu taşıyan İtalyan Donanmasına ait Libra gemisinin, Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki Şingin (Shengjin) Limanı'nda kurulan ilk kabul merkezine ulaştığı kaydedildi.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN GEMİ ARNAVUTLUK'A GELDİ

Göçmenlerin burada kontrol ve kayıt işlemlerinden sonra iltica taleplerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, polisin, güvenlik ve hızlandırılmış sınır prosedürlerinin uygulanması için her türlü önlemi aldığı bildirildi.

Arnavutluk medyasında çıkan haberlerde, Şingin Limanı'na ulaşan ilk göçmen grubunda, Libya'dan İtalya'ya yola çıktıktan sonra denizde kurtarılan Bangladeş'ten 10 ve Mısır'dan 6 kişinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIKLI ERKEK DÜZENSİZ GÖÇMENLER TAŞINIYOR

Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Gjader'deki Arnavutluk Hava Kuvvetlerine ait eski bir askeri kamp merkezine kurulan diğer merkeze götürülecek ve inceleme talepleri sonuçlanıncaya kadar bu merkezde kalacak.

Anlaşma kapsamında, İtalya'ya denizden ulaşmaya çalışan ve İtalyan güvenlik güçlerince kurtarılan sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, İtalya İçişleri Bakanlığının idaresini üstlendiği bu merkezlere taşınması öngörülüyor.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladığı anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleme süresince burada kalmasını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu.

GUANTANAMO BENZETMESİ...

İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, AB üyesi olmayan bir başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşmayla oluşturulan bu tesislere, İtalyan ve yabancı basında çıkan bazı haber ve yazılarda, "yeni bir Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

Başbakan Meloni ise İtalya-Arnavutluk protokolünü, ülkesine düzensiz göçmen gelişlerini caydıracak unsur olarak kamuoyuna sunmuştu.