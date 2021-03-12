İtalyan büyükelçi: Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz çözüm olmaz

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, bölgede Türkiye'nin katılımı olmadan sürdürülebilir bir çözümün sağlanamayacağını söyledi.

Türkiye'nin Mavi Vatan olarak adlandırdığı deniz yetki alanları konusunda net duruşu, geçmişte bu konuda ihtilaf yaşanan ülkelerde söylem değişikliğine neden oldu.

Uzun süredir diplomatik olarak iplerin neredeyse tamamen kopma noktasına geldiği Mısır'dan Türkiye'nin yetki alanlarına saygı duyulacağı açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katıldığı bir etkinlikte, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile görüştükleri söylemişti.

Mısır ve İsrail'in bu tutum değişikliğine İtalya da katıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-İtalya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları çevrim içi düzenlenen toplantıda yanıtladı.

Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen East-Med Gaz Forumuna ilişkin bir soru üzerine Gaiani, Forumu, "Akdeniz'de enerji kaynakları geliştirmekle ilgilenen ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini" söyledi.

Gaiani, Forumun olabildiğince kapsayıcı olmasını istediklerini belirterek, "Türkiye ve Foruma üye olan kimi ülkeler arasında öne çıkan bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında bir dizi görüşmeden sonra diyaloğun yeniden başlamasından çok memnunuz. İki ülkenin bu görüşmelere devam etmesi, mevcut sorunları netleştirmeye ve mümkünse çözmeye çalışmasından memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM OLMAZ"

Doğu Akdeniz'de önemli enerji kaynakları bulunduğuna inandıklarını dile getiren Gaiani, şöyle devam etti:

"Bu kaynakların sorunlara çözüm bulmak için ülkeleri bir araya getirecek bir unsur olmasını umuyoruz. En uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, bu bölgenin bir parçası olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz. Türkiye'nin adil katılımı olmadan bu bölgede sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyorum.

Sorunların çözülememesi halinde gazın olduğu yerde, denizin altında kalması ve herkesin kaybetmesi riski açıkça ortada. Bu yüzden her zaman daha fazla diyalog, daha fazla iş birliği istiyoruz ve buradan hareketle East-Med Gaz Forumuna katılıyoruz."

"TÜRKİYE-MISIR GELİŞMESİNDEN MEMNUNUM"

Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesine ve bunun Türkiye tarafından olumlu karşılanmasına ilişkin görüşü sorulan Gaiani, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gaiani, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini görmekten çok memnunum. Bu ülkeler hem Akdeniz'de çok önemli ortaklardır hem de bölgedeki ilgili aktörlerdir. Bu gelişmenin çok olumlu olduğunu düşünüyorum, memnuniyetle karşılıyoruz ve bu olumlu eğilimin ilgili tüm tarafların katkısıyla devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.