İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'sundan Baykar yorumu

AA

İtalyan Leonardo şirketi, Avrupa’nın en büyük savunma firmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Leonardo şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Roberto, Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar'a ilişkin konuştu.

Cingolan'i ayrıca, Baykar'dan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan övgü ile söz etti.

BAYKAR'IN SON DÖNEMDEKİ YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Baykar ile yakın zamanda ortaklık anlaşması imzalayan Leonardo'nun CEO’su Cingolani, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Baykar'ın son dönemde savunma sanayisindeki yükselişinden etkilendiğini belirtti.

"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan da övgü ile bahseden Cingolani, “Biz mühendisiz, aynı dili konuşuyoruz. Benim gibi kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyiyor.” ifadesini kullandı.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ MERKEZİ'NE YÖNELİK ZİYARETİNE DEĞİNDİ

23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinden oldukça etkilenerek döndüğünü dile getiren Cingolani, konutları, parkları, kreşleri, yüzme havuzları, okulları ve yardım kuruluşlarıyla Baykar kampüsünün kendisine ünlü İtalyan mühendis Adriano Olivetti’nin 1930-1960 yıllarında inşa ettiği Ivrea ideal şehrini hatırlattığını kaydetti.

İNSANSIZ TEKNOLOJİLERDE ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Cingolani, 23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaretinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından ağırlanmıştı.

Leonardo ve Baykar arasında 6 Mart’ta Roma'da insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalanmıştı.