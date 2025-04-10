İHA

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırı düzenlenmiş ve mezarı tahrip edilmişti.

Avukat Rezan Epözdemir, mezarın tahrip edildiğini gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

MEZAR ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

Polis ekiplerinin biten incelemelerinin ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti.



Minguzzi'nin mezarındaki tahribatı gidermek amacıyla etrafındaki çitler yenilendi ve koparılan çiçekler tekrar ekildi.

Ayrıca dağılan oyuncaklar da toplanarak kabrin başına kondu.

AİLE YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin yakınları, mezarın tahrip edilmesine büyük tepki gösterdi.

Çocuğun bir yakını, "Bir çocuğun mezarını dağıtmak canilik. Bugünkü kararda o kişinin büyük bir ceza almasını istiyoruz, o zaman yüreğimiz biraz daha soğuyacak. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Adliyeye gidemediğim için gelip dua etmek istedim, gördüğümde şoke oldum. Çiçek bahçesi gibiydi hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi sağ olsunlar tekrar yapıyorlar. Çok üzgünüz." dedi.

Tahrip edilen mezarın onarılmasının ardından Minguzzi Ailesi ve yakınları dua etti.





