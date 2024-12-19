İtalyanlar yazdı: Erdoğan, Afrika Boynuzu'nu ele geçirdi

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Türkiye, diplomasi alanında sorun çözmeye devam ediyor...

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali arasında Ankara Bildirisi imzalanarak iki ülke arasında yaklaşık on yıldır süre gelen sorun son buldu.

DÜNYA BASININ GÜNDEMİNDE

Dünya basınında ses getiren Türkiye'nin bu arabuluculuk hamlesi, dış basınındaki manşet haberleri de süslemeye devam ediyor.

Uzun süre boyuncu Afrika Boynuzu'nu elinde tutan ve yıllarca bölgedeki kaynakları sömüren İtalya'da kaybetmenin acısı yaşanıyor.

İTALYA'DA GÜNDEMİN ANA KONUSU

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından birisi olan Formiche, Türkiye'nin bölgedeki gücüyle ilgili analiz yayınladı.

"TÜRKİYE'NİN SOMALİ'DE SAVUNMA ALANINDAKİ YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİCİ"

'Erdoğan, Libya ve Suriye'den sonra Afrika Boynuzu'nu ele geçirdi' başlıklı analizde, "Türkiye, Afrika Boynuzu’nda stratejik bir rol üstlenerek bölgedeki çatışmaların çözümünde arabulucu olarak etkinliğini artırıyor. Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar, Türkiye’nin öncülüğünde imzalanan ortak bir deklarasyonla yeni bir işbirliği dönemine girerken, Somali topraklarında Türkiye’nin uzay ve savunma alanındaki yatırımları dikkat çekiyor" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE- SOMALİ İŞ BİRLİĞİ

Dün tanıtılan proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Somali’de bir füze fırlatma platformu inşası başlatıldı.

Proje, Türkiye’nin uzay yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, projenin ülkeye ekonomik faydalar sağlayacağını vurguladı.

Bu konuyuda analizlerine taşıyan gazete, "Proje Türkiye’nin 2017 yılında Mogadişu’da kurduğu büyük askeri üssün ardından stratejik işbirliğini daha da derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

Türkiye'nin başarısına yönelik dikkat çeken ifadelerin kullanıldığı analizde şunlara yer verildi:

Türkiye’nin arabuluculuğuyla sağlanan anlaşma, özellikle ticaret ve altyapı projelerine odaklanıyor. Ekonomik işbirliği, Overjuba bölgesindeki çatışma riskinin azaltılması ve Somaliland’a yönelik anlaşmazlıkların ele alınması gibi kritik konuları içeriyor. Anlaşma, Somali ve Etiyopya için istikrarın temel taşlarından biri olarak görülüyor. Ankara’nın bu süreçteki başarısı, Afrika Boynuzu’ndaki jeopolitik etkisini daha da artırıyor. Türkiye, Somali’deki en büyük denizaşırı askeri üssü ve Etiyopya’daki insansız hava araçları satışlarıyla bölgedeki stratejik konumunu güçlendirdi.

"BÖLGESEL DEĞİL ULUSLARARASI GÜCÜ DE PEKİŞTİ"

Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda sağladığı barış ve işbirliği modeli, bölgedeki diğer çatışmalar için bir örnek teşkil edebilir. Somali ve Etiyopya arasında sağlanan bu anlaşma, yalnızca Türkiye’nin bölgedeki etkisini değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki stratejik gücünü de pekiştiriyor. Bu başarı, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki gelecekteki diplomatik ve ekonomik girişimlerine zemin hazırlıyor.

"ERDOĞAN BÖLGEYİ ZİYARET EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge ziyaretini de açıklayan gazete, "Erdoğan, Somali ve Etiyopya liderleriyle yapılan görüşmelerin ardından 2025’in başında bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı" denildi.

İTALYA'NIN BÖLGEDE SÖMÜRGE FAALİYETLERİ

İtalya'nın Afrika'daki sömürge politikaları uzun yıllar boyunca bölgede siyasi istikrarsızlığa sebep oldu.

Afrika'daki İtalyan kolonizasyonunun ilki 1889'da Eritre'nin İtalyanlar tarafından istilası ile başladı ve akabinde Libya ile Somali'nin alınmasından sonra Etiyopya'nın işgali ile devam etti.

İTALYAN SOMALİSİ

Sömürge projelerine diğer Avrupa devletlerine nispeten geç kalan İtalya, 1889'dan, 1936'ya kadar bugünün Kuzeydoğu Afrika'da kurduğu ilk koloni olan İtalyan Somali'sini yönetti.

1941 yılına kadar bölgede faaliyetlerini sürdüren İtalya, 1949'da Somali İtalyan Vesayet Bölgesi'ni oluşturmuş ve Somali Fedral Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük etmiştir.

TÜRKİYE ARABULUCU OLDU

Türkiye, Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgenin iki ülkesi Etiyopya ile Somali arasında sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümünde devreye girmişti.

Her iki ülkeyle de çok yakın ilişkileri olan Türkiye, Etiyopya’nın resmî talebi üzerine Ankara Süreci adı verilen arabuluculuğu başlatmıştı.

İki ülke arasındaki kriz, Etiyopya’nın 1 Ocak 2024’te, Somali’den 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden ancak uluslararası toplum tarafından tanınmayan Somaliland ile denize ulaşım ve liman kullanımını içeren 50 yıllık bir anlaşma imzalaması ile başlamıştı.

SOMALİLAND ANA KRİZ KONUSU OLDU

Eritre’nin fiili olarak 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana Kızıldeniz’e erişimi kalmayan Etiyopya, deniz yoluyla ticaretini canlandırmak için yaptığı anlaşma karşılığında Somaliland’i tanıyan ilk ülke olma sözünü vermişti.

Somali’nin büyük tepkisini çeken bu gelişme, uluslararası toplum tarafından da kabul görmemiş; Etiyopya ve Somali arasında gerilim artmış ve taraflar birbirlerini askerî güç kullanmakla tehdit etmişti.

TÜRKİYE TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Son olarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti’nin Ankara Bildirisi” duyurulmuştu.

Ankara Bildirisi’nin en önemli maddelerinden biri, Somali ve Etiyopya teknik heyetlerinin Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç 2025 yılı Şubat ayına kadar müzakerelere başlamasını ve bu müzakereleri dört ay içinde tamamlamalarını öngörüyor