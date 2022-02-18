İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın çıktı

Yunanistan'dan İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu feribota yangın çıktı, yolcular tahliye edildi.

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.

YOLCU SAYISI: 288

237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna ise en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.