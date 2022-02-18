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- İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın çıktı
İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın çıktı
Yunanistan'dan İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu feribota yangın çıktı, yolcular tahliye edildi.
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 08:59
- Güncelleme : 18.02.2022 - 09:22
Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.
YOLCU SAYISI: 288
237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.
Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna ise en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.