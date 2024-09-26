İtirafçı binbaşından 'şifreli kod' açıklaması: 21 örgüt mensubunu deşifre etti Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen hava tabip binbaşı Ömer T. itirafçı oldu.

AA

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında itirafçı olarak 21 örgüt mensubunu deşifre eden binbaşı Ömer T., örgüt elebaşı Gülen hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

Ayrıca binbaşı, itirafında Hava Kuvvetlerine "şifreli kodla" nasıl sızdığını anlattı.

HABERLEŞMEDE 'OPERASYONEL HATLAR' YÖNTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, hava tabip binbaşı Ömer T., örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "operasyonel hatlar" üzerinden aranmış.

ORTAOKUL YILLARINDA İRTİBATA GEÇMİŞLER

14 Mayıs 2024'te gözaltına alınan Ömer T, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu.

İtirafında, örgüt mensubunun ortaokul yıllarında kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, örgüt mensubuna, askeri liseye gitmek istediğini söylediğini aktardı.

Sonrasında da örgüt evlerinde sınavlara hazırlanmaya başladığını belirtti.

"FETULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜM"

Ömer T., askeri liseyi kazanmasının ardından kendisinden sorumlu kişiyle düzenli görüştüklerini belirterek şu ifadelerde bulundu:

Askeri lisede birinci oldum. Ödül olarak İsmail kod adlı şahıs Fetullah Gülen'i ziyaret için Altunizade'de bulunan yere götürdü.



Fetullah Gülen ile görüştüm ve beni tebrik ettikten sonra saat hediye etti. Birlikte yemek yedik.

KAREKOD SİSTEMİ KURDULAR

Ömer T., Gülhane Askeri Tıp Akademisini 1999'da kazandığını, mezun olduktan sonra Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında göreve başladığını bildirerek, daha sonra Hava Astsubay Hazırlama Okulu'nda öğrenci alımlarından sorumlu olduğunu aktardı.

Bu görevde bulunması nedeniyle örgüt mensuplarının, "askeri okullara sakıncalı kişilerin girmemesi için" kendisiyle temasa geçtiğini belirten Ömer T, İzmir Bornova'da buluştuğu Sami adlı mahrem imamın kendisine, "durumu ayarladıklarını, öğrenci tanıma kartının üst kısmında karekod sistemi kurduklarını, daha sonra bu karekodun yırtılıp atılacağını" ifadelerinde bulunduğunu bildirdi.

'MÜSPET' VE 'MENFİ' ŞAHISLAR

Ömer T. ifadesinin devamında şu sözleri sarf etti:

Sami, öğrenci sınav giriş kağıdının sağ üst kısmındaki barkodda yer alan rakamların son 3 hanesinin toplamının son rakamına göre kişi kategorisi yapıldığını söyledi.



'Bu 3 rakamın toplanmasıyla çıkan rakamın sonu 8, 9, 0 ve 7 olanların 'müspet' yani örgüt içerisinde bulunan şahıslar, 5 ve 6 olanların 'menfi' yani örgüt içerisinde olmayan şahıslar, diğer rakamlarda olan şahısların 'fark etmez' olarak kodlandığını söyledi.



İsim listesi vermedi, sınava girecek öğrencilerin tanınma şeklini söyledi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Ömer T, bu olaydan sonra örgütün ne kadar güçlü ve tehlikeli olduğunu anladığına dikkat çekerek, sonraki sınav komisyonu görevlerini mazeret göstererek kabul etmemeye çalıştığını iddia etti.

Öte yandan, Ömer T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, FETÖ üyesi olduğunu bildiği 21 kişiyi deşifre eden ve örgüte dair bildiklerini anlatan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)