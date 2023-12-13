İttifak arayışı sürüyor: Özgür Özel, HDP'yi ziyaret etti HDP'yi (yeni adıyla DEM Parti) ziyaret eden Özgür Özel, yerel seçim ve olası iş birliği konusunu gündeme getirdi. İttifak arayışını sürdüren Özel'in Ankara'da şehit cenazesine katıldıktan sonra HDP Genel Merkezi'ne gelmesi dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kalırken, CHP'nin ittifak arayışı devam ediyor...

"Meral Ablam" diyerek İyi Parti'nin kapısını çalan ancak eli boş dönen Özgür Özel, bu defa HDP'ye gitti.

Yerel seçimlerde başarı elde etmek için her yolu deneyen ve ittifaklara kapalı olmadığını söyleyen Özel, önce Ankara'da şehit cenazesine katıldı.

Ardından HDP Genel Merkezi'ne gelen Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Özel’i, HDP Genel Merkezi'nde eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

Özel'den "hayırlı olsun" sözleri

Geçtiğimiz dakikalarda başlayan görüşmede, Özel’in Hatimoğulları ve Bakırhan'a 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.

Yapılacak görüşmede yerel seçimler ve olası iş birliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca, görüşme sonrası ortak bir basın açıklaması yapılması öngörülüyor.

Şehit cenazesine katıldı

Özel, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katıldı.

Özel, cenazenin ardından HDP Eş Genel Başkanları ile görüşmek genel merkeze geldi.