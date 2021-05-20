İttifaklar, HSK seçimi için uzlaştı

7 HSK üyesinin 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı tarafından belirlenmesine karar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinin belirlenmesinde uzlaşma sağladı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında sağlanan uzalaşma ile 7 HSK üyesinin 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı tarafından belirlenmesine karar verildi.

"UZLAŞMA PERSPEKTİFİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uzlaşma üzerine yaptığı açıklamada, "Siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler." ifadelerini kullandı.