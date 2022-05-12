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    İTÜ, Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi

    İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 2002'de mezun olan Selçuk Bayraktar'a, üniversite tarafından fahri doktora unvanı verildi.
    • 12.05.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 15:13
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    İTÜ, Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

    Söyleşide, geçmişten bugüne havacılık alanında yapılan çalışmaları ana hatlarıyla anlatan Bayraktar, Hezarfen Ahmet Çelebi, Osmanlı filosu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından örnekler verdi.

    Bayraktar, teknolojiyi erken yakalamanın önemini vurgulayarak, "Hayatımızdaki çoğu yenilik savunma sanayisinde doğup büyüyor, bunun ardından sivil sahaya geçiyor. İnsansız hava araçlarını da ilerleyen dönemlerde sivil sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    "Geleceğin teknolojisi için firmalar yatırım yapıyor"

    TB3 ve Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) devrim niteliğinde olduğunu dile getiren Bayraktar, "Geleceğin teknolojisi için firmalar bugünden çalışıyor ve yatırım yapıyor. Elimizdeki teknoloji on sene sonra belki bambaşka bir noktada olacak." diye konuştu.

    Bayraktar, insansız hava aracı yapabilmek için hem ekosistemin hem de toplumsal paradigmanın değişmesi gerektiğini belirterek, bu sebeple Türkiye Teknoloji Takımı'nı (T3 Vakfı) kurduklarını ve geleceğin yüksek teknolojisini geliştirecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

    İTÜ, Selçuk Bayraktar a fahri doktora unvanı verdi #1

    Fahri doktora unvanı verildi

    Söyleşinin ardından gerçekleştirilen törende Bayraktar'a, yapmış olduğu üst düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleriyle bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunduğu, Türk teknolojilerinin dışa açılması sonucu teknik ve ekonomik gücün uluslararası düzeyde etkinlik kazanmasına imkan sağladığı, mesleğindeki çalışmalarında üstün başarısını kanıtladığı için fahri doktora unvanı verildi.

    Fahri doktora beratını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun elinden alan Bayraktar, savunma sanayisindeki çalışmaları esnasında doktorasını tamamlayamamanın burukluğunu yaşarken, kendisine layık görülen bu fahri doktor unvanıyla teselli bulduğunu ifade etti.

    İTÜ, Selçuk Bayraktar a fahri doktora unvanı verdi #2

    Teşekkür paylaşımı

    AA'nın haberine göre törenin ardından, İTÜ proje takımlarının ürettikleri çeşitli araçların sergilendiği fuaye alanında gezen Selçuk Bayraktar, kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

    Bayraktar daha sonra o anlara ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından, "Okulum tarafından "Fahri Doktora" unvanıyla onurlandırılmaktan gurur duydum. Bu unvanı layık gören rektörümüz, üniversite senatosu, İTÜ ailesi ve kendisini Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza adamış sevgili ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." notuyla paylaşarak teşekkür etti.

    İTÜ, Selçuk Bayraktar a fahri doktora unvanı verdi #3


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