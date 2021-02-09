Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılarak büyüyen eylemlere, İTÜ'lü akademisyenler tarafından destek mesajı yayınlandı. Öğretim görevlileri, öğrencilerin tepkilerini desteklediklerini söyledi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan ve ülke geneline yayılmak istenen eylemler kimi akademisyenler tarafından eleştirilirken, kimisi tarafından da destekleniyor.

Öğrenciler ve bir grup Boğaziçili akademisyen tarafından sürdürülen eylemlere, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) öğretim üyelerinden de destek açıklaması geldi.

Akademisyenlerin yaptığı basın açıklamasında, Bulu'nun rektör olarak atanmasında, üniversite bileşenlerinin hiçbir onayının alınmadığı belirtildi.

"LGBTİ+ BİREYLERE NEFRET DİLİNİ KINIYORUZ"

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve ülkemizdeki diğer tüm bileşenlerin, demokratik bir üniversite arayışına yönelik barışçıl çabalarının çarpıtılarak terörle bağdaştırılmasını, LGBTi+ bireyler başta olmak üzere ötekileştiren nefret dilini, haksız gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyoruz.

İTÜ'lü akademisyenler, Boğaziçi'ndeki eylemlere destek verdi VİDEO





"AKADEMİK SİSTEMİN YENİDEN TASARLANMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye’deki akademik sistemin tüm paydaşlarla beraber evrensel ölçütler çerçevesinde, demokratik, şeffaf ve etkin yönetim ilkelerine dayalı olarak yeniden tasarlanmasını talep ediyoruz."

Daha önce de Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversitelerdeki öğretim üyeleri destek açıklaması yapmıştı.