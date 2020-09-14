İTÜ'nün 14 katlı yurt binası tepki çekti

Zemin altı hariç 14 kat yapılan İTÜ'nün Maçka'daki yurt binası, şehrin silüetine zarar verecek şekilde yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikey mimariye karşı yatay mimarinin uygulanmasını söylemesinin ardından Türkiye genelinde bina yüksekliklerine daha fazla önem verilmeye başladı.

Özellikle megakent İstanbul'da, şehrin silüetine zarar verecek yapıların önüne geçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) için yapılan yeni yurt binası ise tartışmalara neden oldu.

ESKİ BİNA 7 KATLIYDI, YENİSİ 14 KATLI

7 katlı ve bin yatak kapasiteli eski yurt binası yıkıldı ve yerine yeni bir proje çizildi.

Zemin hariç 14 kat olması planlanan yeni yurt binası, yükselmeye başladıkça çevredekilerin de gözüne batmaya başladı.

SİLÜET BOZULACAK

Beşiktaş Maçka'ya hançer gibi saplanan yapının tamamlandığında İstanbul Boğaz'ından da görülebileceği belli oluyor.

2 BİN YATAK KAPASİTESİ

46 bin metrekareye yapılacak yeni binanın kapasitesi 2 bin olacak.