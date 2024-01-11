İyi Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri için başlattığı il gezilerine devam ediyor.

Geçtiğimiz salı günü Manisa’yı ziyaret eden Akşener bugün Adana’ya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Covid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.

Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İyi Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Adana adayını açıkladı

Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.

Milletvekili seçilmişti

İyi Parti Adana 1. Sıra Milletvekili Adayı Ayyüce Türkeş Taş, 14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerde Adana'da milletvekili seçilmişti.

"Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum"

Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum.

Ayyüce Türkeş Taş kimdir?

Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş çiftinin çocuğu olan Ayyüce Türkeş , 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da gördü. Yükseköğrenimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. 2003 yılında Bilgi Üniversitesinden MBA derecesi, 2010 yılında "Yabancı sermayeli bankaların enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansmanına etkisi ve uygulamalı bir yaklaşımı" başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesinden bankacılık alanında doktora derecesi aldı.

2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenerek ABD'ye yerleşti; Selinay ve Alsu isminde iki çocuk sahibi oldu. iş hayatını 2012-2023 yılları arasında New York'ta sürdürdü.Bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu üst düzey yöneticisi olarak çalıştı. 2023'te Türkiye'ye gelip Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti.

Türkeş, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İyi Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. Seçimler sonucunda Adana İyi Parti milletvekili olarak Meclis'e girdi ve Milli Savunma Komisyonu'nda görev aldı.