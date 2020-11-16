İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "İyi Parti iyi yönetilmiyor" dedi.

İyi Parti'de Ümit Özdağ krizinin ardından, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Genel Başkan Meral Akşener'in genel politikalarından memnun olmayan isimler, tek tek istifa etmeye başladı.

37 MİLLETVEKİLİ KALDI

Seçimlerin ardından Meclis'e 43 milletvekili ile giren İyi Parti, art arda gelen istifaların ardından milletvekili sayısını 38'e düşürmüştü.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifasıyla bu sayı 37'e geriledi.

İsmail Koncuk, istifa açıklamasında İyi Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet etti.

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti VİDEO

"3 YILDA İDEOLOJİK BİR SÖYLEM BİRLİĞİ OLUŞTURULAMAMIŞTIR"

İsmail Koncuk, şu açıklamaları yaptı:

“Adalet, şeffaflık, problem çözme iradesi yerine, kendi içinde ve kendi eliyle adeta sürekli kaos oluşturan bir siyasal hareket nerede görülmüştür? Kendi öz eleştirisini hiç yapmadan, sürekli başkalarını suçlamak, bir siyasi partinin yönetim anlayışı olamaz. Partinin kuruluşunda görev almış, il, ilçe başkanları, yönetici, üst kurul delegeleri ve kurucular kurulu üyelerinin büyük bölümü ya dışlanmış ya da partiyle gönül bağını koparmak zorunda bırakılmıştır. İyi Parti, parti içi antidemokratik uygulamalar, ayak oyunları, dar ekipçilik anlayışına karşı kurulmuş, ancak 3 yılda tüm bu kavramlar yerle bir edilmiştir. Demokrasi, adalet, şeffaflık sadece kamuoyuna karşı kullanılan kavramlar olmaktan öteye gidememiştir. 3 yılda ideolojik bir söylem birliği oluşturulmamıştır.

"TÜRK MİLLETİNE BÖYLE BİR ANLAYIŞLA HİZMET EDİLEBİLECEĞİNİ MÜMKÜN GÖRMÜYORUM"

Türkiye ve Türk milletine böyle bir anlayışla hizmet edilebileceğini mümkün görmüyorum. Sayın Genel Başkanın bu yaşananların dışında olduğuna dair zerre inancım kalmış olsa, kalır ve mücadeleye devam ederdim, ancak tespitlerim, yaşadıklarımızın tamamının bizzat Sayın Genel Başkan’ın bilgisi dâhilinde olduğunu göstermektedir. Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, herkes kendi yoluna anlayışı ile birlikteliğimizi sonlandırmaktadır. İyiParti ile milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İyi Parti TBMM grubundaki milletvekili arkadaşlarım gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Onlarla dostluğum, benim açımdan bakidir. Türkiye ve Türk milletine hizmetten, hayatım boyunca savunduğum ilkelerden milim sapmadan, bundan sonra da bir adım geri durmayacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum.”

İSMAİL KONCUK KİMDİR

1959'da Adana'da doğan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlığı görevini yürütmüştü.

Aslen öğretmen olan Koncuk, daha sonra Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi olurken, Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığı görevini üstlendi.

Koncuk, Kamu-Sen İl Temsilciği görevini de yürüttü.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını beraber yürüten İsmail Koncuk, 2018 yılında İyi Parti'ye katılmıştı.