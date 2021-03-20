İl ve ilçe teşkilatlarından istifa eden 29 kişinin adına konuşan Ayhan Binboğa, İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan uzaklaştığını söyledi.

Adana'da İYİ Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek partiden istifa ettiklerini ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un yanında yer alacaklarını açıkladı.

Toplantıda konuşan İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Ayhan Binboğa, tüm görevlerinden istifa ettiğini, konuşmasını da görevinden ayrılan partililer adına yaptığını belirtti.

Binboğa, İYİ Parti'den istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket edeceklerini belirtti.

"İTİBAR SUİKASTI YAPILDI"

Binboğa, "Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel kurulda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partimizin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açıkça hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışılması kırılma noktası olmuştur." dedi.

İYİ Parti Adana'da toplu istifa kararı VİDEO

"İYİ PARTİ MİSYONUNDAN UZAKLAŞTI"

İYİ Parti'nin 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2'nci Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler listesi' dağıtıldığı iddiaları ile ilgili konuşan Binboğa şunları söyledi:

"Başta Ümit Özdağ, İsmail Koncuk 'listede hiç olmayacaklar', şu an partide olan Yavuz Ağıralioğlu da 'az oy alsın altlarda olsun' diye özellikle delegelere mesaj çekilmiştir. Adana il yönetiminden il sekreterinin başını çektiği grup da bu operasyonda Adana ayağının baş aktörü olmuş, Ceyhan ilçesinden teşkilatların dahi tanımadığı bir hanımefendiyi Adana teşkilat kontenjanından Genel İdare Kurulu üyesi olması için sanki teşkilatın kararıymış gibi genel başkana isim verilmiştir. Bu kongrede Leyla Zana'ya, FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti divanına alınması partimizin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırmıştır. İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçektir.





"'SAYGI DUYUYORUM' YANITI MİLLİYETÇİLERİ ÜZDÜ"



Son yaşadığımız olayda Genel Başkanımız Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında attığı tweette, adının PKK terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamesinde terör örgütü destekçisi Pervin Buldan ile aynı cümlede kullanılması ve bu duruma tepki göstermek yerine 'saygı duyuyorum' diyerek geçiştirilmesi, şehit ve gazi aileleri gibi milliyetçi, vatansever insanları derinden üzmüştür. Oysa ki genel başkanın 'HDP=FETÖ' diyen söylemleri olmasına rağmen. Terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bile kahvaltıda bir araya gelmeye olumlu bakan genel başkan, bırakın kahvaltıyı, kendi partisi milletvekili ve partinin 2'nci kurucusu gerçek bir Türk milliyetçisi Ümit Özdağ'a kongre sonrası randevu bile vermemiştir."





İSMAİL KONCUK: GÜVENİMİZ SARSILDI

Daha sonra toplantıya telefon ile bağlanan Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Türk milleti odaklı bir siyaset anlayışının oluşması lazım. Samimiyet olması lazım ama malesef biz bu samimiyeti İYİ Parti'de göremedik. İYİ Parti kuruluş misyonunun çok uzağına savruldu. Gerek vitrinine aldığı insanlar, gerekse söylemleri ile uygulamaları arasındaki büyük tenakuzlar İYİ Parti'ye olan güvenimizi derinden sarstı. Ben de bunun üzerine istifa etmiştim" dedi.

İstifa eden grup, toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in sosyal medya üzerinden Leyla Zana ve FETÖ ile ilgili paylaşımlar yaptığını iddia edip tepki gösterek bu paylaşımları gösterdi.