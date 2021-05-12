İyi Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, Aydın'da İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırıları kınayan STK üyelerini eleştirdi.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırıların ardından birçok sivil vatandaş hayatını kaybederken, Türkiye’den de İsrail zulmünü kınayan açıklamalar peş peşe geldi.

İsrail polisinin insanlık dışı muamele ile Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışmasına karşı çıkan Filistin halkına plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Bu müdahaleye mecliste AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve birçok siyasi partiden tepki geldi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İyi Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci ise Aydın’da İsrail’e karşı düzenlenen gösterisinin gerçekleştirilmesini eleştirdi. Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, birçok sivil toplum kurulu tarafından gösterilen tepkileri anlamsız bulduğunu ifade etti.

İyi Parti Aydın İl Başkanı Demirci'den İsrail protestosuna tepki ViDEO

TEPKİ GELİNCE KALDIRDI

Demirci’nin uygunsuz paylaşımının ardından kendi partilileri başta olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine Demirci sosyal medya üzerinden video paylaşımını kaldırdı.

"SİZ FİLİSTİN'İ KURTARIN"

Tepki çeken video paylaşımında Demirci’nin sözleri şöyleydi: “11 Mayıs Salı günü, sokağa çıkma yasağı var güya. Esnaf kapalı, insanlar zaten evlerine ekmek götüremez durumda, aç. Çok zor durumdalar, tarihin belki en zor günlerini yaşıyor insanlar ama bu arkadaşlar meydanda miting yapabiliyor. Bu kadar insanı burada toplamışlar, miting yapıyorlar. Tebrik ederim. Millet açlıktan ölsün, siz Filistin’i kurtarın arkadaşlar. Ne diyelim şimdi; hayrını görün. Sizin tuzunuz kuru, herhalde aşılısınız.”