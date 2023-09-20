Cumhurbaşkanlığı Seçimi, muhalefet cephesinde gerilimi artırdı.
Büyük umutlarla bir araya gelerek seçim hezimetine uğrayan Millet İttifakı, yerel seçimlerde yol ayrımı yaşadı.
En büyük eleştiriyi ise Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.
CHP Lideri, hem parti içinde hem de ittifak içindeki desteğini adeta kaybetti.
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a veto
Muhalefette sular durulmazken gözler yerel seçime çevrildi.
Bu süreçte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere kendi kadrolarıyla çıkacaklarını söyledi.
14 Mayıs öncesi büyük destek verdiği ve adeta birlikte yol yürüdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kapıları kapatmış oldu.
İyi Parti GİK üyesinden eleştiri
Bunun üzerine İyi Parti cephesinden CHP'ye yönelik eleştirilerin de ardı arkası kesilmiyor.
Bu isimlerden biri de İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan oldu.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuk olan Güldoğan, burada yerel seçimi yönelik değerlendirmede bulundu.
"İstanbul ve Ankara daha iyisini hak ediyor"
Güldoğan, şu ifadeleri kullandı:
Ekrem Bey’in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun. İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor.
Her zaman daha iyisi vardır. Kimse vazgeçilmez değildir. Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli bir siyasi anlayışta olup, halkın zaten taleplerini dinleseydiler bugün Türkiye çok başka bir Türkiye olacaktı.