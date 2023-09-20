İyi Parti cephesinden yerel seçim yorumu: İstanbul ve Ankara daha iyisini hak ediyor Türkiye yerel seçimlere doğru giderken İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıkladı. Partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan da yaptığı yorumda, "Her zaman daha iyisi vardır. Kimse vazgeçilmez değildir" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, muhalefet cephesinde gerilimi artırdı.

Büyük umutlarla bir araya gelerek seçim hezimetine uğrayan Millet İttifakı, yerel seçimlerde yol ayrımı yaşadı.

En büyük eleştiriyi ise Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

CHP Lideri, hem parti içinde hem de ittifak içindeki desteğini adeta kaybetti.

Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a veto

Muhalefette sular durulmazken gözler yerel seçime çevrildi.

Bu süreçte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere kendi kadrolarıyla çıkacaklarını söyledi.

14 Mayıs öncesi büyük destek verdiği ve adeta birlikte yol yürüdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kapıları kapatmış oldu.

İyi Parti GİK üyesinden eleştiri

Bunun üzerine İyi Parti cephesinden CHP'ye yönelik eleştirilerin de ardı arkası kesilmiyor.

Bu isimlerden biri de İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuk olan Güldoğan, burada yerel seçimi yönelik değerlendirmede bulundu.

"İstanbul ve Ankara daha iyisini hak ediyor"

Güldoğan, şu ifadeleri kullandı: