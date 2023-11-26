İyi Parti daha çok karışacak! Anketlerde yüksek çıkmak için para teklif edildi... Avrasya Araştırma'nın eski Başkanı Kemal Özkiraz, seçim döneminde İyi Parti'nin kendisine para teklif ettiğini söyledi. Özkiraz konuşmasında, "Akşener ve Dikbayır beni yemeğe davet ederek bana çok yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını ve anketlerde İyi Parti’nin yüksek çıkartılmasını teklif etti" ifadelerini kullandı.

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İyi Parti ve Meral Akşener, son zamanlarda bir hayli zor günlerden geçiyor...

Siyaset arenası seçime doğru ilerlerken, İyi Parti'den peş peşe istifalar gelmeye başladı.

Bu istifalar Meral Akşener'in canını sıkarken, son zamanlarda yükselen sesler yolsuzluk iddialarını da gündeme soktu.

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin kasasından 132 milyonun buharlaştığını söyledi.

Bu sayede de yolsuzluklar gün yüzüne çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimine dair arka bahçede dönen oyunlar da ortalığa saçıldı.

"Dikbayır'ı iyi tanırım"

Avrasya Araştırma'nın eski Başkanı Kemal Özkiraz, yaptığı açıklamalar ile İyi Parti'de kavganın fitilini iiyce ateşledi.

İyi Parti’deki tartışmalara katılan Özkiraz, Dikbayır’ı çok iyi tanıdığını ve taciz suçlanası hariç hiçbir konuda ‘temiz’ bulmadığını söyledi. Özkiraz, siyasi partilerin anket şirketlerine elden, kayıt dışı para verilerek ısmarlama anketler yapıldığını söyledi.

Anketlerde yüksek çıkmak için para teklifi

Kendisine de İyi Parti’den daha önce böyle bir teklif geldiğini belirten Özkiraz şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti bana böyle bir teklif yapmıştı. Hem de Ümit Dikbayır yapmıştı, Meral Akşener’in selamıyla. Ben bunu o dönem kabul etmedim hatta WhatsApp mesajıyla reddetmeyi tercih ettim ki, yarın benim anketlerimde istemedikleri sonuçlar çıkarsa ‘Kemal Özkiraz bizden para istedi’ diyemesinler diye.

"Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilecek oranda gözükmesin"

Ümit Dikbayır beni Sakarya’da yemeğe davet ederek çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İyi Parti’nin yüksek çıkartılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi.



İttifak açısından asıl problem şuydu ki birinci istekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun asla kazanabilecek bir oy oranında gözükmemesiydi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na ekran görüntüsü gösterdim, anlatma dedi"

Ben o gün bunu Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattım, ekran görüntüsünü gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bunu açıklamak için defalarca izin istememe rağmen ittifakın ruhuna zeval gelmemesi için izin vermedi, ben de açıklamadım”

"Aytun Çıray'ın partiyle arası açıldı"

Özkiraz, durumu o dönem İyi Parti’li olan Aytun Çıray’a da aktardığını ve buna karşı çıktığı için partiyle arasının açılmaya başladığını belirtti.