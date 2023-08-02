İyi Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa etti Seçimlerin ardından dağılma sürecine İyi Parti'de istifalar sürüyor. İyi Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA

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Türkiye'nin geride bıraktığı tarihi seçimlerden sonra hükümet sorunları çözmek için kolları sıvayıp göreve başlarken muhalefette kriz her geçen gün büyüyor.

CHP ve İyi Parti başta olmak üzere tüm muhalif cephede değişim rüzgarları eserken genel başkanlar bu değişim çağrısına karşı direniyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimler olsa da yeterli ivme kazanılamazken İyi Parti'de istifa krizi var.

Kurulduğu günden itibaren sayısız çalkantı yaşayan İyi Parti'de sular durulmuyor.

Görevinden istifa etti

Denizli’de Ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Özer Tunçtürk yaptığı açıklama da şunları kaydetti: