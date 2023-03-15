İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 13'üncü cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu olacak Seçimlere ilişkin konuşan Meral Akşener iddialı mesajlar verdi. Akşener, "Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır" vurgusu yaptı.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri için tarihi kesinleştirdi.

Bu süreçte, siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkarılması kararlaştırıldı.

Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

"İttifakımız daha güçlü daha sağlam"

6 Mart'ta milletin önüne bir çözüm yolu koyduklarını söyleyen Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri ortak bir yol haritasında birleştirdiklerine işaret ederek şunları söyledi:

Bugün ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; yanında dimdik duran cumhurbaşkanı yardımcıları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Cumhuriyet'in ikinci asrında, yepyeni bir başarı hikayesini yazmaya geliyoruz. Huzuru ve umudu yeniden yeşertmeye geliyoruz. Ülkemizi kaplayan tüm kara bulutları, 14 Mayıs'ta dağıtmaya, 21 yıllık gecenin sonunda güneşi doğurmaya geliyoruz. Hiç merak etmeyin; her şey çok İYİ, her şey çok güzel olacak.

"2 ay sonra tıpış tıpış gideceksiniz"

AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladığını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek, artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde bir o yana, bir bu yana savruluyorlar. Biliyorsunuz; bekamızın sözüm ona yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz. Seçim beyannamesinde artık; Türkiye'nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği var. Kadına yönelik şiddetin önünün açılması var. Cumhuriyet değerlerimize saldırı var, çok ulusluluk var, paralel eğitim kurumları var. Ezcümle, bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit var. Giderayak istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gideceksiniz.

"Neden tek bir kişi bile istifa etmiyor"

Deprem felaketinin üzerinden 37 gün geçtiğini hatırlatan Akşener şu ifadeleri kullandı: