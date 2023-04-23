İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bizim için PKK terör örgütüdür Muhalefette PKK tartışmaları devam ederken Konya'da konuşan Meral Akşener, "Bizim için PKK, bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz" dedi.

DHA

Muhalefet cephesinde terör örgütü PKK tartışmaları sürüyor.

Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile Konya'ya geldi.

Zafer Meydanı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Akşener ile Yavaş, burada halka seslendi.

"İHA'lar, SİHA'lar, bir partinin malı değil; devletin malıdır"

Mansur Yavaş, Togg, İHA ve SİHA'ların bir partinin malı olmadığını belirterek şöyle konuştu:

Sevgili Konyalılar, devletin güvenlik politikası, milli politikaları hiç kimseye göre değişmez. O Togg, partisinin malı değil. O İHA'lar, SİHA'lar, bir partinin malı değil; devletin malıdır. Nasıl ASELSAN, HAVELSAN 80'li yıllarda kurulup, gelen hükümetlerin emrine verildiyse; yine elde edilen kazanımların hepsi yeni hükümetin emrine alınacak.

"Onlar mevsimlik vatansever"

Kandil'in başına silah bırakmadığı sürece füze yağacağını belirten Yavaş şöyle konuştu:

Çözüm süresi içerisinde yaptıkları PKK ve Öcalan güzellemelerini unutmadık. Onlar, mevsimlik vatansever; yerine göre düşman, yerine göre vatansever olurlar. Biz sapına kadar vatanseveriz. Her zaman vatanseveriz. PKK'ya, PKK deriz. Teröristine terörist deriz. Bakınız, HDP gitti, ayrı parti olarak seçime gidiyor. HDP'nin, PKK'nın görüşleri belli; özerklik, federasyon. Türk kelimesinden, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar. Öyle bir zihniyete sahipler. HÜDA PAR da aynısı. Evet hem HÜDA PAR hem PKK, 'Ne mutlu Türküm' diyenlerden rahatsız; ama HDP, ayrı parti olarak seçime giriyor. Ancak bu görüşleri savunan HÜDA PAR'a kendi listelerinde yer veriyorlar. Hizbullah'ın uzantısı olan HÜDA PAR'a. Bu, büyük bir samimiyetsizlik. Niye böyle yapıyorlar? Çakarlı araçları kaybetmek istemiyorlar. Liyakatsiz insanları iş başına getirmeye devam etmek istiyorlar. Sokaktaki sıkıntıyı görmüyorlar.

"Şuculuktan, buculuktan yorulduk"

Meral Akşener de seçimlerde herkesin kendi iradesi ile istediği kişi ve partiye oy vereceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

21 yıldır şuculuktan, buculuktan yorulduk be kardeşim. Yorulduk. Şimdi bakın, kendi özelimden söyleyeyim. Seçmen nasıl velinimet olur? Seçmen nasıl patron olur? Bir iktidar, 21 yıl boyunca uzarsa; o sene doğmuş çocuklar, artık seçmendir. Başka bir hayat bilmezler. Şimdi sevgili oğlum, bütün sebep; bizim yaşımızdakiler haberin olsun. Sizin hayatınızı kaydırdık. Ne deseniz, haklısınız. Şimdi bakın, kendi özelimden bir örnek vereyim. Oğlum ben hacıyım; 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Cenabıhak kabul etsin. Eğer kul hakkına el uzatıyorsam, o namazın ne bana ne sana faydası var. Bu namazın bir manası yok.

"Bizim için PKK terör örgütüdür"

AK Parti’yi eleştiren Akşener konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: