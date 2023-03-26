İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'ne katıldı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanını ziyaret ederek esnafla buluştu.

AA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ankara'da Altınpark'daki Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanına girişte sevgi gösterileriyle ve şiirlerle karşılanan Meral Akşener ve Mansur Yavaş, stantları gezdi, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Tespih, el işçiliğiyle yapılan örtü, bileklik, kolye, yüzük ve gıda ürünleri alan Akşener, emekli olduğunu hatırlatarak ürünleri maaşıyla satın aldığını söyledi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş için de bir yüzük alarak hediye etti.

Dilek bilekliği hediye edildi

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybeden firma sahibinin standında gönüllü olarak satış yapan avukat ve doktor kadınlar Akşener ve Yavaş'a dilek bilekliği hediye etti.

"Seçimi kazanıyoruz"

Gazetecilerin dileğini sorduğu Akşener, "Seçimi kazanıyoruz." yanıtını verdi.

Akşener, "15 Mayıs'ta Türkiye nasıl bir güne uyanacak?" sorusunu "Harika bir güne uyanacak." diye cevapladı.

Esnafın Kahramanmaraş'a daveti üzerine Akşener, daha önce gittiği Kahramanmaraş'ı yine ziyaret edeceğini söyledi.

"Dilek, değişim"

Mansur Yavaş da dileğinin sorulması üzerine "Hepimizin dileği ortak. Dilek, değişim." diye konuştu.

Yavaş, bu etkinliğin Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de yapılacağını belirtti.

Kahramanmaraşlı esnafların "Bizi çok iyi misafir ettiniz, minnettarız" sözleri üzerine Yavaş, "Görevimiz." dedi.

Akşener ile Yavaş gençlerle iftar yaptı

Etkinliğin ardından Meral Akşener ile Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programında, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda iftardan önce Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.