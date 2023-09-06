İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri Dindar bir ailenin kızı olduğunu ve 7 yaşından beri namaz kıldığını söyleyen Meral Akşener, seküler kesime yönelik ifadeler kullanmayı da unutmadı. Akşener, "Aynı zamanda Cumhuriyet hassasiyeti çok yüksek olan bir ailenin de kızıyım. Babamın ailesi Atatürk ile yakından tanışır" dedi.

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ensonhaber.com

Seçim mağlubiyetinin ardından koltuğu tartışma konusu haline gelen isimlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

İttifakın en büyük ortağı olan CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden vuran Akşener, yine iddialı açıklamalar yaptı.

Akşener, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu.

"7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum"

İyi Parti Lideri, her fırsatta yaptığı din vurgusunu bir kez daha yeniledi.

Hem muhafazakar hem de seküler kesime yönelik ifadeler kullanan Akşener, dindar bir ailenin kızı olduğunu söyledi.

Akşener daha sonra, 7 yaşından beri beş vakit namaz kıldığını da belirtti.

Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, bu kez de ailesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığından bahsetti.

"Aynı zamanda Cumhuriyet hassasiyeti çok yüksek olan bir ailenin kızıyım"

"Ama aynı zamanda Cumhuriyet hassasiyeti çok yüksek olan bir ailenin de kızıyım." diyen Akşener, ailesinin Atatürk'ün ailesi ile tanıştığını öne sürdü.

"Babamın ailesi Atatürk ile yakından tanışan, o aileyi bilen ve mesela Zübeyde Hanım ile ilgili bir söz söylendiğinde ben çıldırırım." ifadelerini kullanan Akşener'in, konuyla ilgili ifadeleri şöyle: