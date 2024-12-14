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Haber Merkezi

Suriye'de yaşananlar tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde.

Bilindiği üzere ülkede muhalif güçlerin kontrolü ele almasıyla Beşar Esad ülkeden kaçmıştı.

Esad'ın devrilmesinin ardından ülkede toparlanma çalışmalarına ise süratle başlandı.

Yaşananların ardından Suriye halkı, Esad'ın devrilişini kutlamak için Emevi Camii'ne akın ediyor.

MİT BAŞKANI KALIN, EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Emevi Camii'nde yoğunluğun ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam'a gitti.

Emevi Camii'nde namaz kılan Kalın, coşkulu Suriye halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılması ise muhalefeti rahatsız etti.

DERVİŞOĞLU RAHATSIZ OLDU: NE OLDU EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDINIZ DA?

Konuyla ilgili Giresun programında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Ne oldu Emevi Camii'nde namaz kıldınız da?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Emevi Camii'yle ilgili sözlerine atıf yapan Dervişoğlu, "10 küsur sene önce Tayyip Erdoğan Emevi Cami'inde namaz kılarız diyordu. Şimdi sınırımızda teröristler kurmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu'nun ifadeleri şöyle: