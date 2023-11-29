İyi Parti grubunda ilginç anlar! Meral Akşener hapşırdı, destekçileri alkışladı... Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunduğu esnada hapşıran Meral Akşener, partililer tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bu anlar "hapşırsa bile alkışlıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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ensonhaber.com

2023 seçim sürecindeki adımlarıyla adı krizlerle anılan İyi Parti'de nabızlar halen düşmedi.

Bu süreçte dağıttığı 6'lı masaya tekrar oturan Meral Akşener, yenilgi sonrasında da istifa furyası ile mücadele vermeye başladı.

Öyle ki İyi Parti'den seçimden bu yana birçok isim ayrıldı.

Son dönemlerde bu girişimler oldukça artarken parti, yolsuzluk ifşaları ile de konuşuluyor.

Gündeme son damga vuran İyi Parti krizi ise Akşener'in öz yeğeni Ümit Dikbayır'ın 132 milyon hesabı oldu...

Meral Akşener hapşırdı, partililer alkışa tuttu

İyi Parti'de kazan kaynamaya devam ederken, her şeye rağmen Akşener'in yanında duran isimler de var.

İyi Parti Grup Toplantısı'nda bu isimler dikkat çekti.

Meral Akşener konuşması esnasında hapşırdı.

Konuşmasının arasında hapşıran Meral Akşener, destekçileri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Bu anlara "Hapşırsa bile alkışlıyorlar" yorumları yapıldı.