İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa etti İyi Parti genel başkanlığına Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesi sonrası başkanlık yarışında Koray Aydın'ı desteklediğini açıklayan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ensonhaber.com

İyi Parti'de çalkantılı süreç devam ediyor...

İyi Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede, partinin yeni genel başkanı olarak koltuğa Müsavat Dervişoğlu oturdu.

Erhan Usta istifa etti

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan olarak seçilmesinin ardından, grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti Olağanüstü Kongresi'nde Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçildiğini anımsattı.

Koray Aydın'ı destekledi

"Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Usta, çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığı istişareler sonucunda adaylardan Koray Aydın'ı destekleme kararı aldığını ve bu kararını kamuoyuyla da paylaştığını hatırlattı.

"Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur"

Erhan Usta, açıklamasında şunları kaydetti:

Aldığım bu kararda, İyi Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.

"Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum"