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Haber Merkezi

TBMM'de İyi Parti grup toplantısı gerçekleştirildi.

Partililere seslenmek için kürsüye çıkan Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

SLOGANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşması nedeniyle salondan destek gören Dervişoğlu için "Türkiye'nin gururu Dervişoğlu" sloganları atıldı.

İyi Parti Lideri ise buna karşılık olarak "Allah utandırmasın inşallah." dedi.

TEPKİSİ SALONDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Alkışlar devam ederken salonda bulunan partililerden birisi uludu.

O anlarda uluyan vatandaşa seslenen Dervişoğlu'nun verdiği tepki, çok konuşuldu.

"BİR OCAĞIMIZ OLSA OCAK DIŞISIN DİYECEĞİM"

Gülümseten anların yaşandığı anda Dervişoğlu, partiliye "Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, ne desem şimdi sana. Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim ama. Allah var etsin." dedi.

Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.