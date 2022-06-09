İyi Parti, Halil İbrahim Oral'ı disiplin kuruluna sevk etti

İyi Partili Halil İbrahim Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sözleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

6'lı masada görüşmeler sürerken, dün İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Sünni kesim açısından endişedir"

Oral, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Alevi kimliğinin bir sorun teşkil edebileceğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu, oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir." dedi.

İbrahim Halil Oral: Kılıçdaroğlu'nun alevi olması, sünni müslüman kesim tarafından bir endişedir

Disiplin kuruluna sevk edildi

Oral'ın bu ifadeleri ittifakı ve partisini karıştırdı.

İyi Parti, Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ı disiplin kuruluna sevk etti.

Açıklamada; "Yönetmeliğimizin 9, 10 ve 12. maddeleri uyarınca; Parti Grup Disiplin Kurulana sevkine, İyi Parti TBMM grubu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Akşener özür diledi

Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Halil İbrahim Oral'ın kullandığı ifadeler hakkında konuştu.

Sakarya'da vatandaşlara seslenen Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlardan özür diledi.

"Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi reddediyorum"

Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sizinle bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral, bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptıklarını bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim üzerinden olursa olsun şiddetle reddediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, üzülen her bir kardeşimden İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü

