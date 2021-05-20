İyi Parti heyeti Rize'de esnafı yumrukladı

Rize'nin İkizdere ilçesinde yaşanan gerilimde İyi Partililerin esnafa tekme tokat saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret ettiği İkizdere'de olaylar çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan esnafa, Akşener'e eşlik eden İyi Parti heyeti saldırıda bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Kameraların kayıtta olduğu anlarda İyi Parti heyeti, esnafa tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Olayları güvenlik güçleri yatıştırdı.

İyi Parti heyetinden Rizelilere yumruklu saldırı VİDEO

.

SALDIRIYA UĞRAYAN ESNAF KONUŞTU

Öte yandan Rize'nin İkizdere ilçesinde İyi Partililerin saldırısına uğrayan esnaf Hüseyin Yılmaz, yaşanan gerginlik anını anlattı.

"ÜZERİME YÜRÜMEYE BAŞLADILAR"

Yılmaz, “Ben İkizdere’de bir esnafım. Meral hanım İkizdere’ye geldiğinde biz de gönlümüzden geçenleri söylemek istedik. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile bir tutması bizi üzmüştür, çocuk katili demesi aşırı ve kabul edilemez bir şey. Biz de kendimizce Meral hanıma istek ve arzularımızı söylemek için yanına gitmek için uğraştık ve yakın korumaları bizi yaklaştırmadı. O arada yakın korumaları haricinde bizim arkadaşlarımız da dahilinde bir arbede oldu. Ayrıca benim üzerime yürümeye başladılar. O arada slogan atmaya başladılar.

"KORUMALARI ÜZERİME SALDIRDI"

Ben de bu memleketin evladı olduğum için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı savunmak zorundayım. Sonrasında ben de Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca yakın korumaları üzerime saldırdı. Aralarında bir kişi vardı. Ben seçemedim kim olduğunu. O birebir bana odaklandığı için direkt bana saldırdı.





"BUNLARI HAZMEDEMEYİZ"

Biz de kendimizi geri çektik ve savunduk. Biz bu vatanın, bu milletin evlatlarıyız. Bizim içimizde art niyet yoktur. Meral Akşener İkizdere’ye misafirimiz olarak gelmiştir. Bizim de misafirperverliğimizi yapmamız gerekmektedir. Yalnız ağıza alınmayacak kelimeler kullanıldı. Küfürler ettiler. Biz bunları hazmedemeyiz. Biz Karadenizliyiz, Biz Rizeliyiz. Herkes kendine yakışanı yaptı. Meral hanımı da gördük” dedi.