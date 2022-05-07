İyi Parti İmamoğlu'na sırt çevirdi, destek Mansur Yavaş'a döndü

İBB yönetiminin İyi Partililere yüksek bedelli ihaleler verdiği gerekçesiyle Meral Akşener'in İmamoğlu'na destek verdiği biliniyordu. İyi Parti tercihini Mansur Yavaş'a çevirdi.

Millet İttifakı, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi aday olarak çıkaracağına karar veremedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması beklenirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in planları başka.

Akşener'den İmamoğlu'na övgü dolu sözler

İBB yönetiminin İyi Partili isimlere verdiği yüksek bedelli ihaleler ve işe alımlarda gösterilen ayrıcalıkların ardından Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'ndan övgüyle bahsediyordu.

"Yüzünde Rabbi Yessir gördüm"

Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Sultan Mehmet benzetmesi

Akşener'in İmamoğlu'na övgüleri bununla da sınırlı değildi.

Meral Akşener, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini de kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan vazgeçti, Mansur Yavaş'ı istiyor

Ancak aradan geçen sürede Meral Akşener ve ekibi fikir değiştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun düşen profilinin ardından oklar Mansur Yavaş'a çevrildi.

İyi Parti'nin bu tavrı, İmamoğlu'nun Karadeniz turunun ardından başlayan tartışmalar sırasında da belli oldu.

Meral Akşener ve yönetimi, İmamoğlu'na sahip çıkmak yerine tamamen sessiz kalmayı tercih etti.

Meral Akşener'in 6'lı masa toplantılarında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ismine sıcak baktığını diğer liderlere de önerdiği biliniyor.

Akşener: Ablam İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş VİDEO