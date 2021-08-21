İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanmıştır" denildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de bir programa katıldı. Kavuncu, Halk TV'de katıldığı programın çıkışında saldırıya uğradı.

Saldırganın Kavuncu'nun yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dediği ardından yumruk attığı öğrenildi. Dün yaşanan olayın ardından saldırganın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliği bugün yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu.

"SALDIRGAN SİLİVRİ'DE YAKALANDI"

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı VİDEO ARŞİV











