İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi olayının nedeni ortaya çıktı İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, bir inşaattan kaçan hırsızı yakalamak için rastgele ateş eden şantiye bekçisinin silahından çıkan kurşunların İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet ettiği belirlendi.

İHA İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, bu sabah saatlerinde kurşunlandı. Binanın penceresine isabet eden kurşun büyük korkuya neden oldu. Kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Özel ekip kuruldu Yaşananların ardından İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik “silahlı saldırı” sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü arasında oluşturulan özel ekiplerin titiz bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın aslı ortaya çıktı Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, dün akşam saatlerinde bir inşaattan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliyi yakalamaya çalışan inşaat bekçisi M.E.’nin, ruhsatlı silahıyla kovaladığı şüphelilere yönelik ateş ettiği ve kurşunların söz konusu partinin il merkezine isabet ettiği tespit edildi. İnşaat bekçisi M.E., olayda kullandığı ruhsatlı silahı ile beraber yakalanarak gözaltına alındı. Tesadüfi olarak isabet etti Hırsızların İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı istikametine kaçması sonucu kurşunların oraya tesadüfi olarak isabet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.