İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi İyi Parti binası sabah saatlerinde kurşunların hedefi oldu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

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Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine odaklanmış durumda.

Adayların kesinleşmesiyle birlikte geri sayım başladı.

Seçim arifesinde silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı bu sabah saatlerinde kurşunlandı.

Binanın penceresine isabet eden kurşun büyük korkuya neden oldu.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırı polis ekiplerini harekete geçirdi.

"Ekipler araştırmalarına devam ediyor"

Konuya ilişkin paylaşım İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan geldi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.

Saldırıya ilişkin kareler de paylaşıldı.