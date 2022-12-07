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    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kadına şiddet olayı

    Genel Başkan Meral Akşener, kadına şiddet konusunda naralar atarken, partisi içerisindeki 15 erkek, yine İyi Partili olan Melek Güney'e tekme tokat saldırdı.
    • 07.12.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 16:07
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    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kadına şiddet olayı

    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda skandal bir olay yaşandı.

    Genel Başkanı bir kadın olan İyi Parti'de, kadına karşı vahşice şiddet olayı gerçekleştirildi.

    15 kişi 1 kadına saldırdı

    Ekim ayında İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İyi Partili olan Melek Güney’e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı.

    Dehşet anları kamerada

    Melek Güney’in tekme tokat darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kadına şiddet olayı VİDEO

    Korkutulduğu için şikayetçi olmadı

    Konuyla ilgili telefonla açıklama yapan Melek Güney, olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle ve korktuğu gerekçesiyle ne hastaneye gidebildiğini ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi.

    Güney, bu olayın örtbas edilmeyeceği ve parti içinde çözüleceği yönünde İstanbul İl Başkanından söz aldığını söyledi.

    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı nda kadına şiddet olayı #1

    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı nda kadına şiddet olayı #2

    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı nda kadına şiddet olayı #3


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