İyi Parti İstanbul'da 6 ilçe başkan adayını belirledi İyi Parti'nin İstanbul için 6 ilçe başkan adayı belli oldu. Adayların ismi düzenlenen tanıtım töreniyle birlikte açıklandı.

AA

Türkiye'nin yerel seçim heyecanı sürüyor.

31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için açıklanan adaylar çalışmalarına başlarken, aday belirleme süreci de hızlandı.

İstanbul için 6 ilçe başkan adayı belirlendi

Bu kapsamda İyi Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belirlendi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım töreninde, İstanbul'un 6 ilçesi için belli olan adaylar açıklandı.

Belirlenen adaylar

İyi Parti'nin İstanbul ilçe başkan adayları şu şekilde,

Bağcılar - Eyüp Ali Özdemir

Başakşehir - Tevfik Atakan Şakar

Beylikdüzü - Erol Karapınar

Sancaktepe - Cemal Doğan

Sultanbeyli - Fatih Karakaş

Sultangazi -Hüseyin Öndeş

"Muhalif partiler ağır bir saldırı gösteriyor"

Tanıtım törenine katılan İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan partiler ve yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur"

Konuşmasının devamında belediye başka adaylarına seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)