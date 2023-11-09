İyi Parti kurucularından Musa Ertugan: Meral Akşener arkadan kalleşçe bıçaklayan tek genel başkandır Meral Akşener'e muhalefet ettiği için İyi Parti'den ihraç edilen Musa Ertugan, Akşener'e 'hançer' tartışması üzerinden yüklendi. Ertugan, "Zor günlerde partiyi kuran kurucuları arkadan kalleşçe bıçaklayan tek genel başkandır. Bayan Meral herkesi hançerleyebilir! Şaşırmayın" dedi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta sonu CHP'de yaşanan genel başkanlık değişiminin ardından gözler İyi Parti'nin tavrına çevrilmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili sert ifadeler kullandı.

Akşener, "Hepsi Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri ettiler. Yahu hani yüzde 60 ile kazanıyordu. Hani kola kutusunu koysak kazanıyordu." ifadelerini kullanırken CHP'ye yönelik tepkisi dinmek bilmedi.

Akşener, CHP'ye sert sözlerle yüklendi

Sözlerine devam eden Akşener, bu kez de CHP'de yaşananlarla ilgili, "Söylenenlere inanamadım ve oturup 2 rekat şükür namazı kıldım. Kral öldü ama o garip anlayışın temsilcileri aynen yerinde duruyor." şeklinde konuştu.

Akşener, son olarak ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendim' sözlerine cevap verdi.

Bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadığını söyleyen Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti fakat hançer işi ortada kaldı. Bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım, ben kalbine vururum! Arkadan işim yoktur." ifadelerine yer verdi.

Akşener'in muhalefeti sarsan sözlerine ise eski İyi Partili Musa Ertugan'dan tepki geldi.

"Bayan Meral herkesi hançerleyebilir"

Bilindiği üzere Ertugan, seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener'e yönelik muhalefet etmesi nedeniyle İyi Parti'den ihraç edilmişti.

Ertugan, bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'Hançer meselesi' başlıklı ifadeleriyle Akşener'e yüklendi.

Akşener'in kendilerini 8 yıl boyunca kullandığını söyleyen Ertugan, "Zor günlerde partiyi kuran kurucuları arkadan kalleşçe bıçaklayan tek genel başkandır. Bayan Meral herkesi hançerleyebilir! Şaşırmayın." dedi.

Akşener'in attığı mesajı paylaştı

Akşener'in önce ailem dediği insanlara ihanet ettiğini de sözlerine ekleyen Ertugan, daha sonra İyi Parti Lideri'nin kendisine attığı WhatsApp mesajını paylaştı.

Ertugan konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: