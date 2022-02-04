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    İyi Parti, LGBTİ derneğini ziyaret etti

    LGBTİ derneğine ziyarette bulunan İyi Parti, LGBTİ'lerin siyasal katılımı ve siyasal arenadaki temsiline dair görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 16:03
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    İyi Parti, LGBTİ derneğini ziyaret etti

    Seçimin yaklaşmasıyla bazı siyasi partiler, oy almayı hedefledikleri gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

    Marjinal grupların da desteğini arayan partiler, özellikle LGBTİ platformlarına destek açıklamaları yapıyor.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan 'cinsel yönelim' afişinin ardından İyi Parti de LGBTİ'lerin oylarını almak için harekete geçti.

    GENÇLİK YAPILANMASI, LGBTİ DERNEĞİNE GİTTİ

    Geçtiğimiz yıl LGBTİ'lerin İyi Parti Lideri Meral Akşener özelinde ettiği teşekkürlerin ardından partinin gençlik yapılanmaları bu yıl LGBTİ derneklerine ziyaret gerçekleştirdi.

    İyi Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti.

    İyi Parti, LGBTİ derneğini ziyaret etti #1

    LGBTİ'LERİN SİYASAL KATILIMINI KONUŞTULAR

    Görüşmede LGBTİ'lerin siyasal katılımının seyrine ve siyaset arenasındaki temsillerine dair fikir alışverişleri yapıldığı aktarıldı.

    SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

    Ziyarete ilişkin SPoD'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İyi Parti Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu Başdanışmanı Alp Emeç ve İyi Parti Gençlik Uluslararası İlişkiler MYK üyesi Fatih Özgüven derneğimize gelerek ziyarette bulundu.

    Siyasal Katılım Koord. Zarife Akbulut ve Gönüllümüz Y. Emre Demir'in bulunduğu görüşmede, TR tarihinde LGBTİ+’ların siyasal katılımının seyri, yapılan kampanyalar ve çalışmalar, örgütlenme deneyimleri ile LGBTİ+’ların siyaset arenasındaki temsillerine ilişkin sorular yanıtlandı." ifadeleri yer aldı.

    İyi Parti, LGBTİ derneğini ziyaret etti #2

    CHP'den dikkat çeken 'cinsel yönelim' afişi

    İyi Parti, LGBTİ derneğini ziyaret etti #3


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