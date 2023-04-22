İyi Parti Lideri Meral Akşener: Her bir vatandaşı ikna ederek başbakan olacağım Partisinin kahvaltı programında konuşan Meral Akşener, başbakan olacağım söylemlerini sürdürdü. Akşener, "Her bir vatandaşı ikna ederek başbakan olacağım" dedi.

DHA

Doğa Başak ÖZTÜRK- Murat BEKMEZCİ/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben başbakan olmayı onunla bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki ben sizin bileğinin hakkıyla, kendi bileğimin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımın kapısından girerek, onu ikna ederek başbakan olacağım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin il başkanlığının düzenlediği bayram kahvaltısına katıldı.

Program kapsamında İyi Parti'nin Ankara milletvekili adayları sahneye çağırılarak tanıtıldı.

Akşener, bayram sofrasında bir araya gelinmesinden duyduğu mutluluğu belirtti.

"Her bir vatandaşı ikna ederek başbakan olacağım"

14 Mayıs seçimlerine değinen Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

15 Mayıs sabahı; yani 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. İyi Parti de birinci parti olursa, milletvekili çok olursa bu ülkeyi yönetmekle ilgili büyük irade, büyük çoğunluk burada olur. Bana diyorsunuz ki; 'Başbakan Meral.' Doğrudur ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim; İyi Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var, ben başbakan olmayı onunla, bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki; ben sizin bileğinin hakkıyla, kendi bileğimin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımın kapısından girerek, onu ikna ederek başbakan olacağım.

"31 Mart seçimleri çok önemliydi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

Sebebi şudur. 25 yıllık bir belediye yönetimi var. Bir başkasını görme, deneme fırsatını bilmeyen halkımız var. Dolayısıyla 'belediyelerdeki yönetim değişirse ne olur' bilmiyorlar. Artık alışkanlık yapmış, öyle alışkanlık yapmış ki daha düzgün bir yönetim olup olmadığı konusunda fikir sahibi değiller. Çünkü görme fırsatı olmamış. İşte 31 Mart seçimleri, bütün Türkiye'nin bir yönetimde değişiklik olduğu zaman ne olacağını göstermesi açısından çok önemliydi ve o günlerde ben gençleri özellikle topladım. 'Siz öyle bir oy verdiniz ki farkında değilsiniz. Siz Ankara'yı kazandığınız için seviniyorsunuz ama aslında siz Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir adım attınız' demiştim. Gerçekten öyle olduğu ortaya çıktı.

Yavaş, uzlaşmaya dayalı 6 liderin yan yana geldiği bir yönetim kurulacağına işaret ederek, "Anketler de onu gösteriyor. Fazla çalışmamız gerekiyor; çünkü anketlerdeki fark az olursa 2014'te başıma gelen, bu ülkenin başına gelebilir. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. O yüzden kuvvetli bir şekilde Meclis'te olmamız lazım." dedi.